Atalanta-Como dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Atalanta vs Como

Atalanta-Como monday night della quinta giornata di Serie A: diretta tv, streaming e formazioni.

Dopo lo 0-0 nel debutto stagionale in Champions contro l'Arsenal, l'Atalanta si rituffa in climacampionato sfidando il Como per la quinta giornata di Serie A.

La Dea, tornata a fare la Dea dopo il successo contro la Fiorentina e l'ottima prestazione offerta coi Gunners, punta a dare continuità al momento positivo nel match coi lariani. La squadra di Fabregas, a differenza di quella di Gasperini, mastica invece amaro per la rimonta subìta sabato scorso da 2-0 a 2-2 per mano del Bologna e cerca ancora il primo successo in campionato.

Tutto su Atalanta-Como: le formazioni della partita e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.