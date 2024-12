Atalanta-Cesena dove vederla: Canale 5, Italia 1 o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Impegno di Coppa Italia per gli uomini di Gasperini: al Gewiss Stadium arrivano i romagnoli di Michele Mignani, quinti in Serie B.

Ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa per Atalanta e Cesena, di fronte mercoledì alle 18:30 al Gewiss Stadium. Debutto nella competizione per i nerazzurri, primi in classifica in Serie A e vogliosi di arrivare fino in fondo al torneo in cui, nella scorsa stagione, furono finalisti.

Per il Cesena di Michele Mignani, invece, sfida di prestigio contro una squadra di categoria superiore.

Arbitra Perenzoni, al VAR Camplone e Serra.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.