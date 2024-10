Atalanta-Celtic Youth League dove vederla: Sky, NOW, DAZN o UEFA.tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Primavera dell'Atalanta affronta il Celtic nella terza giornata della Youth League: match in programma per mercoledì.

Appuntamento doppio tra Atalanta e Celtic: le prime squadre si affronteranno in Champions League il mercoledì nel tardo pomeriggio, mentre le rispettive Primavere si affronteranno verso l'ora di pranzo dello stesso giorno nel torneo di Youth League.

La giovane squadra nerazzurra si trova a punteggio pieno al pari di Inter U19 e Juventus U19, dopo aver superato l'Arsenal U19 in casa per 4-1 e lo Shakhtar U19 in trasferta per 3-0.

Il Celtic si trova invece a tre punti, con un 4-0 vincente contro lo Slovan Bratislava e uno perdente contro il Borussia Dortmund.