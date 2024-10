Atalanta-Celtic dove vederla: Tv8, Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Nella terza giornata di Champions League l'Atalanta ospista il Celtic per proseguire l'ottimo cammino europeo.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Dopo la partita contro il Venezia in campionato, l'Atalanta torna a giocare in Europa e affronterà in casa il Celtic. Match in programma mercoledì.

L'obiettivo della squadra di Gian Piero Gasperini sarà confermare l'ottimo avvio in Champions League visto che i nerazzurri sono ancora imbattuti con quattro punti in due gare.

Nell'esordio europeo, l'Atalanta ha pareggiato con l'Arsenal mentre tutto facile contro lo Shakthar in trasferta.

Il Celtic invece è reduce dalla pesantissima sconfitta contro il Borussia Dortmund per 7-1, aveva vinto però all'esordio con lo Slovan Bratislava.