Un goal in tre partite, l'Atalanta si è fermata in attacco senza Retegui: il centravanti recupera per la Juventus?

Con l'Udinese la squadra di Gasperini ha confermato un momento non semplice, soprattutto in attacco: adesso arriva la Juventus.

Tre partite possono essere sufficienti per iniziare a trarre qualche indicazione sul momento che sta vivendo l'Atalanta, reduce da due pareggi in campionato e in mezzo la sconfitta contro l'Inter in Supercoppa.

La squadra di Gian Piero Gasperini sembra essersi fermata all'improvviso, o quantomeno si è inceppato qualcosa nei meccanismi della dea nelle ultime settimane. In particolare lì dove invece fino ad ora non aveva mai avuto problemi, ovvero nella produzione offensiva.

Lo 0-0 di Udine è un segnale chiaro da questo punto di vista, dove oltre al goal, all'Atalanta è mancata proprio la capacità di essere pericolosa. Per la prima volta forse Gasperini sente la mancanza di Mateo Retegui.

I nerazzurri torneranno subito in campo domani per il recupero contro la Juventus. Le ultime sull'attacco e le condizioni di Retegui.