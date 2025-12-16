L'Atalanta deve fare i conti con l'assenza di Lookman: Maldini, Pasalic, Samardzic o Sulemana, chi gioca al suo posto durante la Coppa d'Africa

Nel successo casalingo contro il Cagliari, Lookman ha disputato la sua ultima partita del 2025 con la maglia dell’Atalanta prima di partire per il Marocco per la Coppa d’Africa.

Considerando gli impegni del 23, 27 e 30 dicembre contro Tanzania, Tunisia e Uganda, il nigeriano salterà sicuramente le gare contro Genoa (21 dicembre) e Inter (28 dicembre).

Il suo ritorno a Bergamo dipenderà dai risultati della Nigeria: in caso di ottavi e quarti di finale, Lookman non sarà disponibile contro Roma (3 gennaio) e Bologna (9 gennaio). Se la sua nazionale dovesse raggiungere la semifinale, salterebbe anche Torino (10 gennaio) e Pisa (16 gennaio).

In totale, l’Atalanta dovrà fare a meno del giocatore per un minimo di tre partite e fino a un massimo di sei, con possibile rientro per la gara di Champions League contro l’Athletic Bilbao del 21 gennaio o per la sfida di Serie A contro il Parma del 25 gennaio.