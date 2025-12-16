Pubblicità
Maldini Pasalic Samardzic AtalantaGetty Images
Michael Baldoin

L'Atalanta deve fare i conti con l'assenza di Lookman: Maldini, Pasalic, Samardzic o Sulemana, chi gioca al suo posto durante la Coppa d'Africa

L’attaccante nigeriano era tornato al centro del progetto a pieno regime: ora Palladino dovrà trovare il sostituto giusto per completare il tridente con Scamacca e De Ketelaere.

Dopo un avvio complicato, caratterizzato dalla sua volontà di partire e dalla successiva gestione discutibile di Ivan Juric, Ademola Lookman era finalmente tornato al centro del progetto dell’Atalanta.

L’arrivo di Raffaele Palladino sulla panchina nerazzurra non solo ha permesso alla Dea di ritrovare continuità nei risultati e nel gioco, ma ha anche riportato l’attaccante nigeriano al ruolo di protagonista.

Ora, però, i bergamaschi dovranno fare nuovamente a meno dell’eroe dell’Europa League 2023/24 a causa della sua convocazione in Coppa d’Africa con la Nigeria.

  • LOOKMAN DI NUOVO AL CENTRO DEL PROGETTO

    Dall’arrivo di Palladino in panchina a metà novembre, Lookman è stato tra i giocatori più presenti dell'Atalanta.

    Sempre titolare, fatta eccezione per il turno di riposo in Coppa Italia contro il Genoa, ha totalizzato un minutaggio inferiore solo a de Roon, De Ketelaere, Djimsiti e Carnesecchi.

    Segnali chiari della sua centralità ritrovata: nelle partite giocate sotto Palladino, l’attaccante nigeriano ha messo a referto due goal e un assist, dimostrando il suo contributo di qualità alla squadra.

  • QUANTE PARTITE DELL'ATALANTA SALTA LOOKMAN?

    Nel successo casalingo contro il Cagliari, Lookman ha disputato la sua ultima partita del 2025 con la maglia dell’Atalanta prima di partire per il Marocco per la Coppa d’Africa.

    Considerando gli impegni del 23, 27 e 30 dicembre contro Tanzania, Tunisia e Uganda, il nigeriano salterà sicuramente le gare contro Genoa (21 dicembre) e Inter (28 dicembre).

    Il suo ritorno a Bergamo dipenderà dai risultati della Nigeria: in caso di ottavi e quarti di finale, Lookman non sarà disponibile contro Roma (3 gennaio) e Bologna (9 gennaio). Se la sua nazionale dovesse raggiungere la semifinale, salterebbe anche Torino (10 gennaio) e Pisa (16 gennaio).

    In totale, l’Atalanta dovrà fare a meno del giocatore per un minimo di tre partite e fino a un massimo di sei, con possibile rientro per la gara di Champions League contro l’Athletic Bilbao del 21 gennaio o per la sfida di Serie A contro il Parma del 25 gennaio.

  • MALDINI, PASALIC, SAMARDZIC E SULEMANA: QUATTRO NOMI PER UN SOLO POSTO

    Con l’assenza di Lookman, Palladino dovrà ridisegnare il suo attacco. Il tecnico nerazzurro avrà però diverse opzioni, grazie a una rosa particolarmente lunga in zona trequarti.

    Nell’unica partita senza Lookman, Palladino aveva scelto Sulemana per la sfida contro il Genoa in Coppa Italia, con il classe 2003 ghanese costretto però a uscire nel primo tempo per un infortunio dal quale sta ancora cercando di recuperare.

    Il sostituto naturale, in attesa del ritorno dell’ex Southampton, resta quindi Maldini, pronto a incidere come fece al Monza sotto la guida dell’attuale tecnico nerazzurro.

    Da non trascurare le alternative Samardzic e Pasalic: quest’ultimo garantisce continuità ed esperienza, mentre l’ex Udinese, se in giornata, può risolvere la partita con una giocata.

    Sarà dunque una sfida aperta per una sola maglia, mentre De Ketelaere e Scamacca, salvo infortuni, restano al momento insostituibili.

  • OCCHIO ALLE SORPRESE: DA ZALEWSKI A KRSTOVIC

    Nell’ampio ventaglio di soluzioni a disposizione di Palladino non è da escludere qualche scelta a sorpresa.

    Tra le opzioni c’è Zalewski, cresciuto come trequartista prima di essere adattato a esterno a tutta fascia: per caratteristiche, potrebbe risultare utile a questa Atalanta in zona trequarti, partendo dal centro-sinistra al posto di Lookman.

    Un’altra alternativa è la possibile convivenza in attacco di Scamacca e Krstović con un trequartista alle loro spalle. Al momento questa resta l’ipotesi più remota, ma non è da escludere.

