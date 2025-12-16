L'Atalanta deve fare i conti con l'assenza di Lookman: Maldini, Pasalic, Samardzic o Sulemana, chi gioca al suo posto durante la Coppa d'Africa

Dopo un avvio complicato, caratterizzato dalla sua volontà di partire e dalla successiva gestione discutibile di Ivan Juric, Ademola Lookman era finalmente tornato al centro del progetto dell’Atalanta.
L’arrivo di Raffaele Palladino sulla panchina nerazzurra non solo ha permesso alla Dea di ritrovare continuità nei risultati e nel gioco, ma ha anche riportato l’attaccante nigeriano al ruolo di protagonista.
Ora, però, i bergamaschi dovranno fare nuovamente a meno dell’eroe dell’Europa League 2023/24 a causa della sua convocazione in Coppa d’Africa con la Nigeria.