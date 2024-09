Atalanta vs Arsenal

L'Atalanta ospita i Gunners nella prima gara della Champions League 24/25. Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

Esordio europeo per l'Atalanta, che da campionessa in carica della scorsa Europa League, ospita in casa l'Arsenal.

Gli orobici sono reduci dalla vittoria per 3-2 nello scoppiettante match di Serie A contro la Fiorentina. Arriva con il morale alto anche la squadra di Arteta, vittoriosa nel derby del nord di Londra contro il Tottenham.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.