Atalanta a secco da 7 anni: l'Inter resta un tabù

Settima vittoria consecutiva per l'Inter sull'Atalanta. Per trovare una vittoria dei bergamaschi bisogna tornare al 2018. L'ultimo pareggio nel 2022.

Le accomunano i colori nerazzurri e l'essere pienamente coinvolte nella lotta Scudetto. Ma certo è che tra Inter e Atalanta negli ultimi anni l'equazione ha dato sempre come risultato la vittoria dei primi sui secondi.

Il trionfo per 2-0 nella semifinale di Supercoppa Italiana certifica la supremazia dei milanesi sui corregionali di Bergamo, usciti ancora una volta a bocca asciutta dall'incrocio.

Che sia in campionato, in coppa o in Supercoppa, negli ultimi sette anni è riuscita in un modo o nell'altro a spuntarla sempre e solo l'Inter.