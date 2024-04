Aston Villa-Olympiacos dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Aston Villa-Olympiacos semifinale d'andata della Conference League 2023/2024: le formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming.

Il programma delle semifinali di Conference League, oltre all'incrocio tra Fiorentina e Club Brugge, prevede quello tra Aston Villa e Olympiacos.

Il match d'andata che opporrà gli inglesi ai greci andrà in scena in Inghilterra, con ritorno fissato per giovedì 9 maggio ad Atene: la vincente, al termine dei 180 minuti, nella finalissima di Conference del 29 maggio ad Atene sfiderà appunto viola o belgi.

Tutto su Aston Villa-Olympiacos: canale tv, formazioni e dove vederla in diretta streaming.