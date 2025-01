L'Aston Villa ha creato una maglietta con Ozzy Osbourne: come acquistarla e prezzo del crossover calcio-metal

Tifoso dell'Aston Villa, Ozzy Osbourne è il protagonista della nuova maglia ufficiale del club: fans dell'ex Black Sabbath in visibilio.

In occasione di Aston Villa-Celtic, ultima partita del girone di Champions League, i padroni di casa hanno voluto ricordare a tutto il mondo l'amore per uno dei cittadini di Birmingham più illustri, Ozzy Osbourne.

Protagonista di una coreografia da urlo, la foto di Ozzy è comparso sugli spalti del Villa Park insieme alla scritta 'Up the Villa', il grido di battaglia del club per supportare la squadra, nuovamente al top del calcio britannico ed europeo dopo decenni di attesa.

Frontman dei leggendari Black Sabbath, Ozzy è nato e cresciuto a Birmingham, città che ospita le partite dell'Aston Villa. Classe 1948, Ozzy è un grande tifoso dei Villans al pari di un altro ex membro dei Sabbath, il bassista Geezer Butler.

Per rimarcare l'amore nei confronti dell'Aston Villa, reciproco, la scorsa estate il club ha deciso di inserire entrambi nel video di presentazione della prima maglia, divenuto virale in pochi minuti anche in virtù della colonna sonora, ovvero la canzone dei Sabbath 'Paranoid', seconda traccia dell'omonimo disco del 1970.

Il nuovo passo della collaborazione tra Ozzy Osbourne e l'Aston Villa è la commercializzazione di una maglietta, che presenta proprio la coreografia mostrata dai fans in occasione della partita contro il Celtic: un pezzo di merch irrinunciabile per gli amanti di calcio e metal.