Tutti gli assenti della Fiorentina contro l'Inter: da Adli a Fagioli, da Zaniolo a Folorunsho, mezza squadra non potrà giocare

Tra infortuni e impossibilità di schierare i nuovi acquisti, Palladino ha a disposizione un numero limitatissimo di giocatori: è emergenza totale.

Il mercato della Fiorentina si è chiuso con il botto: a Firenze sono arrivati i due Nicolò, ovvero Zaniolo e Fagioli. Ma acquisti e cessioni sono già il passato, seppur recentissimo: il presente dice che alle porte c'è il recupero contro l'Inter da disputare.

La gara, iniziata e poi definitivamente interrotta il 1° dicembre per il malore occorso in campo a Edoardo Bove, è stata riprogrammata per domani, giovedì 6 febbraio. Si giocherà di nuovo al Franchi, ironia della sorte quattro giorni prima del ritorno che da calendario era già stato fissato per lunedì 10.

Il problema, dal punto di vista della Fiorentina, è che Raffaele Palladino dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza. Legata a diversi fattori: a qualche infortunio, sì, ma anche al regolamento che lega indissolubilmente recuperi e mercato.