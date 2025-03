Assane Diao convocato dal Senegal per la prima volta: il gioiello del Como ha cambiato Nazionale

Dopo aver giocato nelle giovanili spagnole, Assane Diao ha scelto il Senegal: è stato chiamato per le gare di qualificazione ai Mondiali.

Assane Diao è stato convocato in Nazionale. Ed era inevitabile che fosse così, considerando l'impatto che il gioiello del Como ha avuto sulla Serie A e sul calcio italiano dal momento del proprio arrivo a gennaio.

Il problema è: quale Nazionale? E in questo caso si tratta di una domanda meno banale di quanto potrebbe sembrare: Diao i colori della bandiera da sventolare li ha appena cambiati.

L'ex giocatore del Betis è stato convocato dal Senegal per le partite di qualificazione ai Mondiali del 2026 in programma nei prossimi giorni. Si tratta, come detto, di un cambio di Nazionale: fin qui aveva sempre giocato con la Spagna.