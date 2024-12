Arthur ai saluti con la Juventus: il Betis accelera per il brasiliano

Arthur potrebbe lasciare la Juventus nel calciomercato di gennaio: a spingere per l'acquisto del brasiliano sono gli spagnoli del Betis.

Potrebbe essere giunta a una soluzione la travagliata esperienza di Arthur alla Juventus: crescono le possibilità di un divorzio nell'ormai imminente finestra invernale del calciomercato.

A partire dal 2 gennaio, ogni giorno potrebbe essere quello buono per il trasferimento del metronomo brasiliano, da mesi escluso dal progetto tecnico di Thiago Motta con cui non è mai sceso in campo.

Per l'ex Barcellona si prospetta un ritorno in Spagna, dove è il Betis a spingere per il suo acquisto.