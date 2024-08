La trovata di Arteta all'Arsenal: quando assunse dei borseggiatori professionisti durante una cena

Il tecnico dell'Arsenal assunse in gran segreto dei borseggiatori professionisti per testare il livello d'attenzione dei suoi giocatori.

Nonostante il palmares da allenatore sia limitato a una FA Cup e a due Community Shield, l'impronta di Mikel Arteta all'Arsenal è visibile a ogni livello: a partire dalla qualità del gioco dei 'Gunners', senza dimenticare gli aspetti più nascosti ma non per questo meno importanti.

La massima attenzione ai dettagli del tecnico spagnolo è uno dei motivi che gli ha permesso di arrivare a lottare ad armi pari col Manchester City per la conquista della Premier League nelle ultime due stagioni, dopo due ottavi posti e una quinta piazza che comunque non hanno fatto cambiare idea alla dirigenza sulla bontà della scelta per la panchina.

Uno di questi dettagli è raccontato in un retroscena piuttosto particolare svelato da 'The Athletic', che ben testimonia la meticolosità di Arteta nella gestione del gruppo senza lasciare nulla al caso.