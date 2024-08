Arsenal-Wolverhampton dove vederla: Sky, DAZN o Now? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Arsenal vs Wolverhampton Wanderers

Esordio stagionale per l'Arsenal di Arteta, che a Londra sfida i Wolves: dove vedere la partita in diretta tv e streaming oggi.

Premier League, si riparte. Dopo ferragosto prende il via la nuova annata di Premier League, con Arsenal-Wolves tra le dieci partite previste nel primo turno. Le due squadre si affrontano ufficialmente dopo quattro mesi, visto l'incontro in casa giallonera terminato 2-0 per i Gunners.

Anche nel match d'andata l'Arsenal, nella passata annata, ha avuto la meglio, in quel caso per 2-1. Tra i giocatori dei Gunners ci sarà anche Ricky Calafiori, appena passato sotto gli ordini di Arteta dopo aver ben impressionato con la maglia del Bologna e dell'Italia.

Dove vedere Arsenal-Wolverhampton Anche nel 2024/2025 le gare di Premier sono disponibili in diretta tv e streaming su Sky, ovviamente a partire dal primo turno di campionato e fino al 38esimo di scena nella primavera del 2025.