Arsenal sconfitto dall’Inter, Arteta: “Pugno in testa a Merino, c’era un rigore per noi”

Inter vs Arsenal

Il tecnico dell’Arsenal, Arteta, commenta la sconfitta patita contro l’Inter: “Le decisioni dell’arbitro hanno indirizzato la gara”.

Arriva a San Siro, dove è stata battuta dall’Inter, la prima sconfitta per l’Arsenal nell’edizione 2024-2025 della Champions League.

La compagine dei Gunners, pur avendo schiacciato per alcune fasi dell’incontro i nerazzurri, non sono riusciti a trovare la via della rete e si sono dunque dovuti arrendere al calcio di rigore trasformato da Calhanoglu nel corso del recupero del primo tempo.

Un penalty, quello assegnato dal direttore di gara Kovacs, che non ha convinto Mikel Arteta soprattutto perché, qualche minuto prima, c’era stato uno contatto in area tra Sommer e Merino che aveva lasciato non pochi dubbi.

Il tecnico dell’Arsenal parlando in conferenza stampa, si è lamentato dell’operato dell’arbitro.