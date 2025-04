Arsenal-Real Madrid dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

All'Emiretes Stadium primo atto dei quarti di finale di Champions League: dove vedere il match e le formazioni dell'incontro.

Via ai quarti di finale di Champions League: nella serata di martedì si sfidano l'Arsenal di Mikel Arteta e il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

I Gunners dovranno far di tutto per provare a passare il turno, con la Champions che è ormai l'unico titolo raggiungibile dai londinesi, con il Liverpool ormai irraggiungibile in Premier League.

Dall'altro lato, però, ci sono i Blancos, i candidati numero uno alla conquista dell'ennesima coppa da inserire in bacheca: i madrileni, al contrario degli inglesi, sono ancora in corsa per tutte le competizioni e non vogliono fermarsi qui.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.