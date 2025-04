Arsenal-PSG di Champions League in chiaro: il canale dove vederla in diretta tv

Arsenal-PSG, semifinale d'andata di Champions, sarà visibile anche in chiaro: il canale tv dove vederla.

Le semifinali di Champions League intrigano ed aumentano l'attesa.

Inter e Barcellona da una parte, Arsenal e PSG dall'altra: tabellone ricco di fascino e doppi incroci tutti da seguire, compreso quello che per ciò che riguarda i match d'andata vedrà i londinesi ospitare i francesi.

Arsenal-PSG sarà visibile in diretta tv anche in chiaro, consentendo di potersi godere il primo round dell'Emirates anche a tifosi e ad appassionati privi di un abbonamento in pay per view.

Su che canale sarà trasmessa la partita di Champions?