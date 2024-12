Arsenal e Manchester United, una rivalità infinita: nel 2003 'The Battle of Old Trafford', tra risse, provocazioni e un rigore sbagliato

Nuovo capitolo della rivalità tra Arsenal e Manchester United: il 21 settembre 2003 andò in scena la gara nota come 'The Battle of Old Trafford'.

Arsenal-Manchester United non è una partita come le altre: a dirlo è la storia della rivalità che ha vissuto il proprio apice con la gara disputata sul campo dei 'Red Devils' il 21 settembre 2003, passata alla storia come 'The Battle of Old Trafford'.

Un match dagli elevati contenuti agonistici in cui ad avere la meglio furono le tensioni nate già prima del fischio d'inizio, detonate in tutta la loro potenza nel corso dei novanta minuti più recupero e in particolare nel quarto d'ora finale.

Una conclusione decisamente lontana dall'ideale del fair play, ancora oggi nell'immaginario dei tifosi inglesi e non solo.