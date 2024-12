Arsenal-Manchester United dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Entrambe vittoriose nell'ultima giornata, ora Arsenal e Manchester United si sfidano a Londra: dove vedere la partita in tv e streaming.

Tempo di turno infrasettimanale in Premier League, dove si gioca il 14esimo turno del campionato inglese. A Londra di scena l'Arsenal di Arteta e il Manchester United di Amorim, appena subentrato al posto di Ten Hag.

Separate da sei punti in classifica, Arsenal e Manchester United arrivano entrambe da due vittorie nel weekend, con i Gunners che hanno superato per 5-2 il West Ham in trasferta e i Red Devils che hanno avuto la meglio agevolmente sull'Everton per 4-0.

Match fondamentale per entrambe, che non possono permettersi di rallentare: l'Arsenal deve provare a tenere il passo su un Liverpool comunque in fuga, mentre il Manchester United prova a ritrovare continuità con Amorim per un posto in Champions League, decisamente accessibile dopo un buon novembre e un incoraggiante primo match di dicembre.