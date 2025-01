Arsenal-Manchester City dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Arsenal e Manchester City si sfidano in occasione del 24° turno di Premier League: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Arsenal e Manchester City si sfidano in occasione del 24° turno di Premier League.

I Gunners, secondi in campionato a -6 dal Liverpool ma con una partita in più, hanno festeggiato il traguardo degli ottavi di finale in Champions League grazie alla vittoria sul campo del Girona. In Premier, invece, la squadra di Arteta non perde da 13 partita e nell'ultima giornata è arrivata la vittoria di misura (0-1) in casa del Wolverhampton.

Il City, invece, si è qualificato in Champions per il rotto della cuffia: la squadra di Guardiola ha battuto in rimonta il Bruges, strappando il pass per i playoff di febbraio. In Premier, invece, i Citizens stanno dando segnali di ripresa: Haaland e compagni hanno messo insieme quattro vittorie (3-1 al Chelsea nell'ultima giornata) e un pareggio nelle ultime cinque gare. Il City ora è tornato ad affacciarsi in zona Champions toccando quota 41 punti, che valgono il momentaneo quarto posto a braccetto col Newcastle.

Di seguito tutte le info Arsenal-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.