Arsenal-Ipswich dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ARSENAL-IPSWICH: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

L'Arsenal si prepara all'ultima partita casalinga del 2024 accogliendo l'Ipswich Town, neopromosso in Premier League e impegnato nella lotta per la salvezza.

I Gunners puntano a raccogliere punti fondamentali per alimentare le speranze di rimonta in campionato. Dopo due stagioni concluse al secondo posto dietro al Manchester City, quest'anno le principali rivali per il titolo sembrano essere Liverpool e Chelsea. L'obiettivo stagionale dell'Arsenal è chiaro: competere su tutti i fronti e conquistare almeno un trofeo. Finora la squadra di Arteta sta rispettando le aspettative: terza in Champions League con buone possibilità di accesso agli ottavi, semifinalista in Coppa di Lega e stabile nelle prime posizioni della Premier.

Il campionato resta un obiettivo fondamentale per i londinesi, che hanno lasciato per strada diversi punti preziosi. Per tornare in corsa, serve continuità, e l'imbattibilità casalinga rappresenta una risorsa chiave: l'Arsenal è una delle due squadre di Premier, insieme al Brentford, a non aver ancora perso in casa.

L'Ipswich, invece, vive una situazione opposta. Pur soffrendo in Premier e trovandosi in zona retrocessione, la squadra di McKenna si distingue per i risultati sorprendenti in trasferta, con vittorie di prestigio contro Tottenham e Wolverhampton. Dopo la promozione dal Championship, la salvezza resta un obiettivo realistico, e un risultato positivo contro l'Arsenal sarebbe un'iniezione di fiducia.

Quanto ai precedenti, Arsenal e Ipswich si sono affrontate solo una volta all'Emirates, nel 2011, in semifinale di Coppa di Lega, con un netto 3-0 per i Gunners. Le altre sfide risalgono all’era di Highbury, con l’ultimo incontro di Premier nel 2002, vinto dall’Arsenal 2-0. Tra le gare memorabili, un successo dell’Ipswich nel 2000 in Coppa di Lega (1-2) e un pareggio a reti inviolate nel 1992.

Queste sono solo alcune delle informazioni che riguardano Arsenal-Ipswich: in questo articolo ne troverete altre, da dove seguire la partita in tv e streaming agli aggiornamenti sulle formazioni.