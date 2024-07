Arrivabene e il periodo alla Juventus: “Cosa dovevo fare, andare in tv e dire abbiamo speso troppo?"

Maurizio Arrivabene, al ‘Corriere della Sera’, svela: “Alla Juve trovato una situazione pesante a causa degli investimenti precedenti”.

Quello di Maurizio Arrivabene è un nome che gli appassionati di sport italiani hanno imparato a conoscere molto bene nel corso degli anni.

Nominato direttore della Scuderia Ferrari nel novembre del 2014, ha portato a sua squadra a combattere per tre anni per il titolo mondiale in Formula 1, sfiorando con Sebastian Vettel anche la conquista del titolo piloti.

Chiusa la sua avventura in ambito automobilistico, nel 2021 gli è stata conferita la delega ad amministratore delegato dell’area sportiva della Juventus (era nel consiglio di amministrazione già dal 2012), per poi assumere la carica di Chief Executive Officer.

Un’esperienza, quella in bianconero, breve ed estremamente intensa che si è chiusa nel gennaio del 2023 con la fine del ciclo Andrea Agnelli e con un’inibizione da parte della Corte Federale d’Appello della FIGC.

Arrivabene, in una lunga intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, ha parlato del suo ruolo alla Juventus e della situazione che si trovò ad affrontare.