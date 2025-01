Arriva la Juventus, Billing costretto a trasferirsi: il centrocampista del Napoli ha dovuto cambiare hotel

SSC Napoli vs Juventus

Curioso fuoriprogramma per Philip Billing: l’arrivo della Juventus a Napoli gli ha imposto un cambio di hotel.

E’ approdato ufficialmente al Napoli lo scorso 11 gennaio (terzo acquisto messo a segno dai partenopei nel corso di questa sessione di calciomercato dopo Scuffet ed Hasa), ma non ha avuto ancora modo di esordire in Serie A.

Philip Billing, dopo la panchina con l’Atalanta, è ancora in attesa di quella grande occasione che potrebbe arrivare in una partita che per la compagine azzurra ed i suoi tifosi è da sempre diversa da tutte le altre: quella con la Juventus.

Il Napoli infatti ospiterà i bianconeri sabato per un match valido per il 22° turno di campionato e la marcia di avvicinamento che conduce al match è stata scandita per Billing da un curioso contrattempo.