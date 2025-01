Arriva la fumata bianca: Antony saluta il Manchester United per rilanciarsi in Spagna

Pagato 95 milioni di euro nel 2022, Antony riparte dalla Spagna: il Manchester United ha dato il via libera per il prestito al Betis.

Quando nell’agosto del 2022 il Manchester United annunciò il suo acquisto, furono in molti a parlare di un colpo potenzialmente strepitoso.

Prelevando Antony dall’Ajax infatti, i Red Devils si erano assicurati quello che allora era considerato uno dei migliori talenti del panorama calcistico mondiale.

Effettivamente il gioiello brasiliano ha poi segnato nelle sue prime tre partite giocate quell’anno in Premier League (primo nella storia dello United a riuscirci), ma poi le cose non sono andate come in molti si sarebbero aspettati.

Le prestazioni non sono spesso state all’altezza della situazione e, a due anni e mezzo dal suo approdo in Inghilterra, Antony si appresta ad iniziare una nuova avventura.