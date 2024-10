Arriva il Lipsia, i tifosi del Mainz attaccano Jurgen Klopp: “Sei impazzito?”

Magonza 05 vs RB Lipsia

In occasione di Mainz-Lipsia, i tifosi di casa hanno esposto degli striscioni con i quali hanno attaccato l’ex tecnico del Liverpool.

Jurgen Klopp è, senza ombra di dubbio, uno degli allenatori più stimati ed amati al mondo.

Nel corso della sua lunga carriera, non solo ha vinto moltissimo, ma si è attirato le simpatie di moltissimi con il suo modo di interpretare il calcio e di porsi con tutti.

Non è dunque un caso che sia diventato un personaggio di caratura globale, eppure la sua decisione di diventare Global Head of Soccer del gruppo Red Bull non è piaciuta a tanti, compreso ai tifosi del Mainz.

Prima della sfida valida per il settimo turno di Bundesliga che ha visto il Lipsia impegnato alla Mewa Arena, i sostenitori della squadra di casa hanno srotolato un lungo striscione con il quale hanno attaccato proprio Klopp.