Arne Slot e il Milan, due anime deluse: perché l'olandese è stato esonerato e cosa non ha più funzionato al Liverpool

L'esonero di Arne Slot, ora accostato al Milan, ha sorpreso tutti non per l'errore della decisione ma per l'imprevedibilità del gesto. Anche perché, dopo una delle peggiori difese del titolo in Premier League, i tifosi del Liverpool avevano già perso fiducia sia nel club che nell'allenatore.
Alla vigilia dell'ultima partita di una stagione disastrosa per il Liverpool, erano circolate voci secondo cui Slot sarebbe stato pronto a lasciare Anfield, ma i giornalisti vicini al club le avevano rapidamente smentite.
Dopo il deludente pareggio col Brentford, che ha comunque portato i Reds in Champions, l’allenatore olandese sembrava convinto di restare, puntando sul mercato estivo per rilanciarsi.
In realtà i media vicini al club difendevano solo la linea ufficiale, secondo cui Slot avrebbe meritato più tempo. Ma la forte frustrazione dei tifosi e i risultati di una revisione interna hanno costretto il Liverpool a esonerare un tecnico che, nel suo primo anno, aveva vinto il titolo.