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Arne Slot e il Milan, due anime deluse: perché l'olandese è stato esonerato e cosa non ha più funzionato al Liverpool

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Liverpool
A. Slot
A. Iraola
X. Alonso
Storie

Il Liverpool ha appena concluso una stagione negativa, nonostante l'eliminazione dalla Champions League: cosa non è andato e quali sono le responsabilità di Slot, accostato al Milan.

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L'esonero di Arne Slot, ora accostato al Milan, ha sorpreso tutti non per l'errore della decisione ma per l'imprevedibilità del gesto. Anche perché, dopo una delle peggiori difese del titolo in Premier League, i tifosi del Liverpool avevano già perso fiducia sia nel club che nell'allenatore.

Alla vigilia dell'ultima partita di una stagione disastrosa per il Liverpool, erano circolate voci secondo cui Slot sarebbe stato pronto a lasciare Anfield, ma i giornalisti vicini al club le avevano rapidamente smentite.

Dopo il deludente pareggio col Brentford, che ha comunque portato i Reds in Champions, l’allenatore olandese sembrava convinto di restare, puntando sul mercato estivo per rilanciarsi.

In realtà i media vicini al club difendevano solo la linea ufficiale, secondo cui Slot avrebbe meritato più tempo. Ma la forte frustrazione dei tifosi e i risultati di una revisione interna hanno costretto il Liverpool a esonerare un tecnico che, nel suo primo anno, aveva vinto il titolo.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    ZERO MIGLIORAMENTI

    Nei prossimi giorni molti diranno che Slot è stato trattato ingiustamente e che i suoi successi nella stagione 2024/25 sono stati sottovalutati. Ma la vera domanda non è se l'olandese andasse esonerato, bensì se il Liverpool avrebbe dovuto agire prima.

    Si può comprendere il desiderio di Richard Hughes e soci di difendere il loro tecnico, ma già da novembre era evidente che Slot non sapeva come fermare la discesa del Liverpool nella mediocrità.

    Nel periodo peggiore degli ultimi 71 anni, l'ex tecnico del Feyenoord ha indicato i problemi ma senza trovare soluzioni. Il Liverpool ha continuato a subire goal su palla inattiva e a soffrire nelle transizioni, senza mostrare miglioramenti.

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  • Aston Villa v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    SPOGLIATOIO IN PESSIME CONDIZIONI

    Negli ultimi mesi di una stagione disastrosa è emerso chiaramente che lo spogliatoio era in pessime condizioni. Mohamed Salah non era l’unico giocatore scontento.

    Curtis Jones ha esultato appena per quello che potrebbe essere stato il suo ultimo goal col Liverpool, contro il Brentford, mentre il capitano Virgil van Dijk appariva desolato, seduto da solo ad Anfield dopo la partita, visibilmente sconcertato dal rapido declino dei Reds dopo il titolo dell’anno scorso.

    Non sapremo mai quanto abbia pesato la morte di Diogo Jota, lutto gestito con grande dignità da Slot. Come ha detto Alexis Mac Allister, però, la scomparsa di Jota non giustifica le difficoltà del Liverpool in questa stagione.


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  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    "UNA SQUADRA FACILE DA AFFRONTARE"

    La squadra di Slot non è più riuscita a tenere il passo fisico della Premier League. Mentre perdeva molti punti e subiva infortuni a ripetizione, il Liverpool appariva debole di testa e di gambe.

    I campioni del 2024/25 sono diventati una squadra facile da battere, "una squadra contro cui è facile giocare", come ha detto l'ex capitano del Manchester United Roy Keane: tutti la affrontavano quando avevano bisogno di una vittoria.

    Slot non ha saputo reagire, rendendo inevitabile il suo esonero.

    Se fosse rimasto, il rischio era di replicare la crisi di Erik ten Hag e sprecare anche la seconda stagione. A gennaio, licenziare Slot per prendere Xabi Alonso sarebbe stata la mossa giusta, ma è stata ignorata.

  • Arne SlotGetty Images

    LIVERPOOL IMMOBILE

    Dopo la sconfitta contro il Bournemouth del 24 gennaio, seguita a quattro pareggi in Premier League, Alonso era già libero, avendo lasciato il Real Madrid dodici giorni prima.

    All'epoca, i giornalisti legati al club avevano però respinto le richieste di esonerare Slot per ingaggiare lo spagnolo, bollandole come la solita reazione impulsiva degli "E-Reds", la frangia più impaziente della tifoseria online.

    Si ripeteva che il Liverpool non licenziava gli allenatori, soprattutto chi aveva appena vinto il titolo. Slot sembrava avere ancora credito, e si diceva che i tifosi gli dovessero gratitudine per una delle pagine più belle della loro vita.

    Eppure l’emozione non doveva offuscare i fatti: dalla Kop o dal divano, si vedeva che il Liverpool era spacciato e che Slot era stato smascherato. Serviva un aiuto nel mercato invernale o un licenziamento immediato; invece il club è rimasto inerte, e una stagione ancora salvabile è finita in un epilogo triste e inevitabile.

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  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    I FISCHI DEI TIFOSI

    Il Liverpool si è qualificato per la Champions League solo grazie al quinto posto in Premier League. E nella partita casalinga contro il Chelsea, Slot è stato fischiato per aver sostituito Ngumoha.

    La scelta è stata poi giustificata dall'allenatore con i crampi del giovane esterno offensivo. Ma il fatto stesso che i tifosi abbiano contestato la decisione evidenzia la loro sfiducia verso l’olandese. Per i sostenitori era più logico togliere un incostante Gakpo piuttosto che l’attaccante più pericoloso.

    Così, quando Salah ha pubblicamente accusato Slot di aver abbandonato il “calcio heavy metal” per un gioco più noioso, prima della gara col Brentford, la sua credibilità era ormai nulla e i suoi giorni sulla panchina contati.

  • Liverpool FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4Getty Images Sport

    E ORA?

    Ora la domanda è: cosa succederà? Se il Liverpool non avesse trascorso sei mesi a negare l'evidenza, avrebbe potuto cambiare l'atmosfera ad Anfield ingaggiando Alonso, beniamino dei tifosi e uno dei giovani allenatori più promettenti.

    I Reds avrebbero potuto scegliere un tecnico capace di esaltare giocatori già allenati al Bayer Leverkusen, ovvero Florian Wirtz e Jeremie Frimpong, ma hanno atteso la fine della stagione per agire. Ora potrebbero puntare su Andoni Iraola, ma rischiano di pagare caro questa attesa.

    Slot, intanto, è accostato al Milan. E dunque potrebbe arrivare in Serie A in un altro ambiente in ebollizione come quello rossonero: due anime deluse sotto il cielo rosso e nero di Milano.

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