Arne Slot e il Milan, due anime deluse: perché l'olandese è stato esonerato e cosa non ha più funzionato al Liverpool

La squadra di Slot non è più riuscita a tenere il passo fisico della Premier League. Mentre perdeva molti punti e subiva infortuni a ripetizione, il Liverpool appariva debole di testa e di gambe.

I campioni del 2024/25 sono diventati una squadra facile da battere, "una squadra contro cui è facile giocare", come ha detto l'ex capitano del Manchester United Roy Keane: tutti la affrontavano quando avevano bisogno di una vittoria.

Slot non ha saputo reagire, rendendo inevitabile il suo esonero.

Se fosse rimasto, il rischio era di replicare la crisi di Erik ten Hag e sprecare anche la seconda stagione. A gennaio, licenziare Slot per prendere Xabi Alonso sarebbe stata la mossa giusta, ma è stata ignorata.