Arnautovic tra goal e mercato di gennaio: l'Inter ha davvero bisogno di rinforzi in attacco?

Al termine di Inter-Udinese, Arnautovic ha annunciato di voler rispettare il contratto con i nerazzurri: i possibili sviluppi di mercato.

Un freddo giovedì sera pre-natalizio ha lasciato in dote all'Inter una qualificazione ai quarti di Coppa Italia e la consapevolezza che, anche le cosiddette seconde linee, sono in grado di tornare utili nel momento del bisogno: il tutto commisurato al valore di un'Udinese anch'essa stravolta dal turnover operato da Runjaic.

Serviva però una risposta importante da chi il campo lo ha visto poco, come ad esempio Marko Arnautovic: schierato in tandem con Taremi, l'austriaco si è tolto la soddisfazione di sbloccare il punteggio prima di fare spazio a capitan Lautaro nella ripresa.

L'ex Bologna ha dato una spallata alle critiche e a tutte quelle voci di mercato sul proprio conto, complice un contratto in scadenza a giugno e un Joaquin Correa che sembra aver abbandonato l'ultimo posto nelle gerarchie offensive: l'Inter ha davvero bisogno di rinforzi in attacco a gennaio?