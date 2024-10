Arnautovic è spettacolare al cospetto di Haaland, il goal di Austria-Norvegia fa il giro dei social

Austria vs Norvegia

A caccia del trono come massimo marcatore all-time dell'Austria, Arnautovic ci ha messo pochi minuti per segnare contro la Norvegia una rete da urlo.

Dopo aver sorpassato Juve come miglior marcatore nella storia della propria rappresentativa - un record ottenuto in appena cinque anni - Erling Haaland, ancor più del solito se possibile, era l'uomo più atteso di Austria-Norvegia. A brillare, invece, è stato Marko Arnautovic.

L'attaccante dell'Inter, reduce dal goal in Champions League contro la Stella Rossa, ha timbrato il cartellino anche con la maglia della sua amata Austria, di cui è secondo cannoniere all-time alle spalle di Polster. Sempre più vicino in classifica.

Titolare di Rangnick anche per l'importantissima gara contro la Norvegia, quella del possibile aggancio in classifica nel gruppo 3 di Nations League B, Arnautovic ci ha messo otto minuti per portare avanti il team austriaco alla Raiffeisen Arena di Linz.