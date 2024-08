Aria tesa all’Hajduk tra Gattuso e Perisic: l’ex Inter messo fuori rosa

Gattuso ha messo fuori rosa Ivan Perisic a causa di motivi disciplinari: una decisione che sta facendo discutere in Croazia.

Ivan Perisic messo fuori rosa da Rino Gattuso. E’ questa la notizia clamorosa che rimbalza da Spalato e che ha per protagonisti due grandi volti noti del calcio italiano.

Una vicenda che ovviamente sta facendo molto discutere in Croazia e che ha già diviso la tifoseria in due fazioni: chi è convinto che l’ex bandiera del Milan abbia preso la decisione giusta e chi invece ritiene un giocatore come l’ex interista assolutamente intoccabile.

Quello che è certo è che Perisic non prenderà parte alla sfida valida per la seconda giornata di campionato che vedrà l’Hajduk impegnato sul campo della Lokomotiv Zagabria.