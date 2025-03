Argentina qualificata al Mondiale: la nazionale di Scaloni ottiene il pass prima della sfida col Brasile

Argentina vs Brasile

L’Albiceleste è la prima nazionale Sudamericana a qualificarsi al campionato Mondiale del 2026: decisivo il pareggio tra Bolivia e Uruguay.

L’Argentina è la prima nazionale sudamericana a qualificarsi al prossimo campionato Mondiale del 2026 che si disputerà in Usa, Messico e Canada.

L’Albiceleste ottiene la certezza aritmetica della qualificazione alla prossima coppa del mondo prima ancora di scendere in campo nell’attesissima sfida contro il Brasile valida per la quattordicesia giornata del girone di qualificazione, visto che la Bolivia non è andata oltre lo 0-0 nel match contro l’Uruguay.

Un risultato importantissimo per la nazionale del Ct Scaloni, che potrà affrontare nelle prossime ore il Brasile con uno spirito diverso e sicuramente con meno tensione, nonostante la gara resti ugualmente importantissima per diversi motivi, su tutte la recente tradizione positiva contro i verdeoro da provare a confermare.