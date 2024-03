Argentina, malore in campo per Javier Altamirano: sospesa Estudiantes-Boca Juniors

Il centrocampista dei padroni di casa è svenuto durante la gara, vittima di convulsioni, venendo trasportato d'urgenza in ospedale: "Sta bene".

Se in Italia stiamo vivendo ore d'ansia per Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, a causa del malore avvertito prima della partita contro l'Atalanta, in Argentina a tenere banco sono le condizioni di salute di Javier Altamirano, centrocampista dell'Estudiantes.

Il giocatore cileno, classe 1999, arrivato a La Plata dall'Huachipato nel 2023, è stato a sua volta colto da un malore al 27' della partita di campionato contro il Boca Juniors, andata in scena nella notte con calcio d'inizio alle ore 1 italiane.

Altamirano è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove ha ripreso conoscenza. La partita tra Estudiantes e Boca, ancora ferma sul punteggio di 0-0, è stata sospesa.