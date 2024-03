Argentina-Costa Rica dove vederla: Sky, Sportitalia o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Nuova amichevole per l'Argentina, che affronta la Costa Rica: canale tv, diretta streaming e formazioni.

Dopo il tris rifilato a El Salvador, altra amichevole per l'Argentina: il prossimo avversario dell'Albiceleste sarà la Costa Rica.

Lautaro e soci, privi dell'infortunato Lionel Messi (non convocato dal ct Scaloni per il doppio test di marzo), sono impegnati nella preparazione della Copa America 2024 in programma dal 22 giugno al 14 luglio negli Stati Uniti. Copa a cui parteciperà anche la Costa Rica stessa.

Tutto su Argentina-Costa Rica: le formazioni e dove poter vedere l'amichevole in diretta tv e streaming.