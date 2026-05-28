L'Argentina ha annunciato i convocati del Mondiale: Nico Paz c'è, niente da fare per Soulè e Castro

Detto di Nico Paz e Lautaro Martinez, rappresentanti della Serie A in maglia Argentina, nella lista di Scaloni sono presenti diverse conoscenze del campionato italiano: tra i convocati, infatti, figurano Musso, ex Udinese e Atalanta, così come Romero, ex di Genoa, Juventus e Atalanta.

Dentro anche Nico Gonzalez, che ha militato con Fiorentina e Juventus in Serie A, e Paredes, con un noto passato in maglia Roma, Chievo, Empoli e Juventus. Nei 26 anche Molina e De Paul, che hanno fatto parte dell'Udinese.