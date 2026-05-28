Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Nico Paz Argentina 2025Getty Images
Francesco Schirru

L'Argentina ha annunciato i convocati del Mondiale: Nico Paz c'è, niente da fare per Soulè e Castro

Coppa del Mondo
Argentina
Argentina vs Algeria
Algeria

Scaloni ha annunciato la lista completa dei 26 calciatori che prenderanno parte al Mondiale: fuori alcuni giocatori di Serie A presenti nei pre-convocati. Diverse le vecchie conscenze dell'Italia, da Molina a Musso.

Pubblicità

A due settimane dall'inizio del Mondiale, i Campioni in carica dell'Argentina hanno annunciato i 26 convocati per la spedizione centro-nord americana. Quattro anni dopo il successo in Qatar, riecco Messi e compagni, decisi a rinconfermarsi sul tetto del pianeta nel torneo più grande della storia, a 48 Nazionali e non più a 32.



Oltre a capitan Messi, che lascerà l'Argentina dopo il torneo 2026, ci sono anche due giocatori di Serie A, ovvero Nico Paz del Como e Lautaro Martinez dell'Inter. Niente da fare invece per Perrone, Soulè, Castro e Pellegrino, anch'essi sotto contratto in Serie A ma esclusi dopo la riduzione dalla lista preliminare di 55 nomi a quella definitiva.

Sono stati esclusi, rispetto alla liste dei pre-convocati, anche giocatori come Mastantuono e Prestianni, quest'ultimo squalificato per il caso Vinicius ed eventualmente out per le prime sfide dei Mondiali: Scaloni ha scelto di lasciarlo direttamente a casa.

  • LA LISTA COMPLETA DEI 26

    Portieri: Dibu Martinez, Musso, Rulli

    Difensori: Romero, Lisandro Martinez, Balerdi, Otamendi, Molina, Montiel, Tagliafico, Molina

    Centrocampisti: Enzo Fernandez, De Paul, Mac Allister, Paredes, Palacios, Barco, Lo Celso,

    Attaccanti: Nico Paz, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Gonzalez, Messi, Lautaro Martinez, Alvarez, Lopez

    • Pubblicità

  • GLI EX SERIE A

    Detto di Nico Paz e Lautaro Martinez, rappresentanti della Serie A in maglia Argentina, nella lista di Scaloni sono presenti diverse conoscenze del campionato italiano: tra i convocati, infatti, figurano Musso, ex Udinese e Atalanta, così come Romero, ex di Genoa, Juventus e Atalanta.

    Dentro anche Nico Gonzalez, che ha militato con Fiorentina e Juventus in Serie A, e Paredes, con un noto passato in maglia Roma, Chievo, Empoli e Juventus. Nei 26 anche Molina e De Paul, che hanno fatto parte dell'Udinese.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL GIRONE ARGENTINO

    L'Argentina è stata inserita nel girone J, da cui comincerà a lavorare per confermarsi sul tetto del mondo. La prima avversaria dell'Albiceleste sarà l'Algeria, avversaria di Messi e compagni il 17 giugno.

    Cinque giorni più tardi l'Argentina affronterà l'Austria, mentre nell'ultimo match del raggruppamento la vedrà sfidare la Giordania, esordiente assoluta del torneo e in campo contro l'Albiceleste il 28 del mese.

    Ai sedicesimi di finale passeranno le prime due squadre di ogni gruppo, al pari delle migliori otto terze.

Coppa del Mondo
Argentina crest
Argentina
ARG
Algeria crest
Algeria
ALG