L'Argentina ha annunciato i convocati del Mondiale: Nico Paz c'è, niente da fare per Soulè e Castro

A due settimane dall'inizio del Mondiale, i Campioni in carica dell'Argentina hanno annunciato i 26 convocati per la spedizione centro-nord americana. Quattro anni dopo il successo in Qatar, riecco Messi e compagni, decisi a rinconfermarsi sul tetto del pianeta nel torneo più grande della storia, a 48 Nazionali e non più a 32.
Oltre a capitan Messi, che lascerà l'Argentina dopo il torneo 2026, ci sono anche due giocatori di Serie A, ovvero Nico Paz del Como e Lautaro Martinez dell'Inter. Niente da fare invece per Perrone, Soulè, Castro e Pellegrino, anch'essi sotto contratto in Serie A ma esclusi dopo la riduzione dalla lista preliminare di 55 nomi a quella definitiva.
Sono stati esclusi, rispetto alla liste dei pre-convocati, anche giocatori come Mastantuono e Prestianni, quest'ultimo squalificato per il caso Vinicius ed eventualmente out per le prime sfide dei Mondiali: Scaloni ha scelto di lasciarlo direttamente a casa.