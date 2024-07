Argentina-Colombia, cosa succede in caso di parità al 90': supplementari o direttamente calci di rigore?

Argentina-Colombia è la finale della Copa America 2024: cosa succede in caso di parità al 90', supplementari o calci di rigore?

Da una parte la voglia di riconfermarsi dopo la vittoria di tre anni fa in casa dei rivali del Brasile, dall'altra la ricerca di un successo continentale che non si verifica ormai dal 2001: Argentina e Colombia protagoniste nella finale della Copa America 2024.

L'Albiceleste si è laureata campione in quindici occasioni: una vittoria in quel di Miami Gardens permetterebbe di portarsi in cima all'albo d'oro in solitaria, staccando l'Uruguay che invece ha già chiuso al terzo posto.

Per la Colombia una sola affermazione, quella già citata del 2001 nell'edizione disputata in casa.

Ma cosa succede se Argentina-Colombia termina in parità al 90'? Via ai tempi supplementari o direttamente calci di rigore?