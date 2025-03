Argentina-Brasile, i verdeoro non vincono da anni: a Buenos Aires per riscatto o tabù

Il Brasile non batte l’Argentina da quattro partite, solo nei primi anni 90’ c’è stato un periodo così lungo senza vittorie negli scontri diretti.

Una sfida che ha fatto la storia, una delle grandi classiche del calcio mondiale, sicuramente la rivalità più accesa di tutto il Sudamerica.

Argentina e Brasile nuovamente contro, questa volta in palio ci sono tre punti preziosi per il cammino delle due nazionali verso il prossimo campionato Mondiale.

La selezione del Ct Scaloni ha già ottenuto l'aritmetica certezza della qualificazione al prossimo campionato del Mondo poco poche ore prima della sfida contro i verdeoro, grazie al pareggio tra Bolivia e Uruguay. Ma la sfida resta affascinante e ricca di significato, al di là della posta in palio.

Di certo il Brasile non può fallire: per la classifica e per il riscatto, dopo le ultime delusioni nelle sfide contro l’Argentina, ormai divenuta un tabù per i verdeoro.