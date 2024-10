Argentina-Bolivia dove vederla: Sky, DAZN, Sportitalia o OneFootball? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Argentina vs Bolivia

Argentina-Bolivia per la decima giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026: le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Dopo il pareggio in Venezuela, la decima giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026 pone l'Argentina di fronte all'ostacolo Bolivia.

Messi e soci, che guidano la classifica con 19 punti, hanno l'obbligo di non sbagliare per scacciare la risalita delle rivali (Colombia e Uruguay su tutte, più indietro il Brasile) e spezzare il mini-filotto di 2 partite senza vittoria (prima dell'1-1 a Maturìn, ko in Colombia).

La Nazionale di Villegas, invece, punta a tenersi stretta la posizione attuale che ad oggi li qualificherebbe alla prossima Coppa del Mondo.

Tutto su Argentina-Bolivia: diretta tv, streaming e formazioni.