Arda Guler zittisce Szoboszlai, l’ungherese replica sui social: “1088” come i minuti giocati col Real

Tensioni in campo e polemiche che poi si sono spostate sui social, con Szoboszlai che ha voluto ricordare il ruolo marginale di Guler nel Real Madrid.

Un battibecco in campo, come spesso se ne vedono durante le gare, ma che in questo caso è proseguito anche dopo il triplice fischio, con uno strascico social che ovviamente non è passato inosservato.

La tensione si sa a volte gioca brutti scherzi e durante la gara di Nations League tra Ungheria e Turchia, vinta 3-0 dalla nazionale allenata dal Ct Montella che ha così ottenuto la promozione in Lega A, Arda Guler e Dominik Szoboszlai hanno avuto un acceso diverbio.

Il talento turco del Real Madrid, autore di una delle marcature, si è rivolto al capitano dell’Ungheria invitandolo con un gesto eloquente a rimanere in silenzio. Ma così non è stato…