Arda Guler vuole giocare di più: poco spazio al Real Madrid, come sono andati i suoi ultimi mesi

Sul talento turco c'è vivo l'interesse di Inter e Milan: la sua stagione con i Blancos si sta rivelando più complicata del previsto.

Siamo ancora lontani dalla sessione estiva di calciomercato, ma un nome già scalda gli animi più di tutti: Arda Guler.

Il talento cristallino del Real Madrid sta trovando poco spazio in questa stagione, pur avendo tutte le carte in regola per affermarsi come un top player a livello internazionale.

Nei Blancos la qualità abbonda, ma il classe 2005 ha bisogno di un ambiente che lo metta al centro del progetto. Ecco perché dall'Italia cresce l'interesse di Inter e Milan, pronte a dar vita a un vero e proprio derby di mercato per aggiudicarselo in estate.