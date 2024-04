Gli arbitri delle semifinali di Coppa Italia: chi fischia in Juventus-Lazio e Fiorentina-Atalanta

Sarà Davide Massa l'arbitro della gara d'andata tra Juventus e Lazio. Fiorentina-Atalanta è stata affidata invece a Mariani.

In attesa che si chiuda la trentesima giornata di Serie A, è già tempo di pensare ai prossimi impegni: dopo il campionato arriverà la Coppa Italia, e sarà un turno particolarmente importante, se è vero che si giocheranno le semifinali d'andata.

Toccherà intanto a Juventus e Lazio sfidarsi all'Allianz Stadium di Torino: una sorta di rivincita a pochissimi giorni dalla sfida di campionato, andata in scena all'Olimpico e vinta per 1-0 in extremis dai biancocelesti.

24 ore più tardi sarà invece il turno di Fiorentina-Atalanta, che per il momento si ritroveranno una di fronte all'altra in Coppa Italia, in attesa di capire quando verrà recuperata la gara di campionato rinviata il 17 marzo per la morte di Joe Barone.

Intanto, mentre ci si avvicina alle due semifinali, sono stati annunciati gli arbitri che avranno il compito di fischiare all'Allianz Stadium e al Franchi.