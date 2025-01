Araujo-Juventus, cifre e formula: il calciomercato si infiamma, sta per lasciare Barcellona

Thiago Motta sta per accogliere Araujo del Barcellona? L'affare sembra essere ormai in chiusura.

Se ne parla da tempo, ma ormai Ronald Araujo sembra veramente essere in procinto di lasciare Barcellona per approdare in Serie A, sponda Juventus. Dopo le voci degli ultimi giorni, il difensore uruguaiano dovrebbe trasferirsi in bianconero per concludere l'annata agli ordini di Thiago Motta.

Ci sarebbe un doppio sì, sia da parte del giocatore che da parte del Barcellona, con gli ultimi dettagli legati alla formula esatta per il trasferimento del classe 1999 sudamericano: Araujo potrebbe raggiungere la Juventus prestissimo, così che i bianconeri possano finalmente svoltare nel calciomercato. Dall'infortunio di Bremer, del resto, Madama attende un nuovo centrale per la sua difesa.

Le parti non sono lontane, il trasferimento di Araujo è questione di tempo: per vedere il 25enne in Serie A manca poco, la fumata bianca è dietro l'angolo. La prima in difesa, in attesa che Giuntoli chiuda per un secondo centrale per il resto dell'annata, o più probabilmente anche in ottica futura.