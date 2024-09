Arabia Saudita 2034: i 15 stadi iconici nelle 5 città che sperano di ospitare i Mondiali FIFA tra 10 anni

La competizione tornerà presto in Medio Oriente dopo il successo di Qatar 2022, con una serie di sedi pronte a ospitare le partite.

L’Arabia Saudita ha avanzato una proposta coraggiosa ed entusiasmante per ospitare la Coppa del Mondo FIFA 2034.

Con il torneo che sarà ospitato in Nord America nel 2026, e poi in Sud America, Europa e Africa nel 2030, l’Arabia Saudita mira a fare la storia diventando il primo Paese ad ospitare una Coppa del Mondo FIFA a 48 squadre nel 2034.

Alcuni stadi esistono già e saranno ristrutturati: tra questi, diversi sono attualmente in costruzione e altri sono in programma. La significativa domanda di strutture sportive e di intrattenimento da parte di una popolazione giovane e affascinata dal calcio - per non parlare del numero crescente di grandi eventi sportivi che si terranno in Arabia Saudita da ora al futuro - rende l'organizzazione di una Coppa del Mondo FIFA un obiettivo spontaneo per un Paese che sta letteralmente progettando un nuovo entusiasmante futuro.