Anversa-Parma dove vederla: Sportitalia, Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Seconda amichevole estiva per il Parma, di scena contro l'Anversa: le info su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Messo da parte il k.o. alla prima uscita contro il Lugano, per il Parma è già tempo di tornare in campo per la seconda amichevole di questa estate: avversario è l'Anversa.

I belgi hanno alle spalle già tre amichevoli: dopo aver battuto Hoogstraten e Mechelen, contro i danesi del Broendby è arrivato uno 0-0.

In questa pagina troverete tutte le informazioni necessarie sull'amichevole di sabato 20 luglio tra Anversa e Parma: dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.