Antonio Conte verso un cambio di modulo, lo svela l'intervistatore del 'Daily Telegraph': "Mi ha mostrato un nuovo sistema tattico"

Durante la chiacchierata, Conte ha svelato l'idea di una difesa a 4 nella sua prossima esperienza: "Ma dipende da come costruisci la squadra".

Dove allenerà Antonio Conte il prossimo anno? La domanda da un milione di dollari non ha ancora una risposta. Anche se gli indizi, nell'intervista al 'Daily Telegraph', non mancano: dovrà essere un club ambizioso come lui, vincente come lui. E magari pronto per vincere la Champions League.

E poi c'è anche una seconda domanda, meno banale di quanto potrebbe apparire: con quale sistema di gioco si ripresenterà Conte al mondo del calcio, una volta che deciderà di rientrare in panchina dopo l'esperienza al Tottenham?

E qui, attenzione al clamoroso scenario: Conte che cambia modulo. Impensabile, o no? No, in realtà. Perché è lui stesso ad aver rivelato il desiderio di sperimentare qualcosa di nuovo (o quasi).