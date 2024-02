L'ex Juve e Inter ha avuto necessità di ricaricare le batterie e ritrovare serenità. Conte scalpita: il 2024/25 lo rivedrà di nuovo protagonista.

Tutti vogliono Antonio Conte. L'allenatore più desiderato sul mercato delle panchine però non ha urgenza: aspetta, valuterà le opzioni che gli si pareranno contro in estate ed è pronto a ogni evenienza. Niente Milan, Napoli o altre sirene, dopo aver lasciato il Tottenham, si è preso un anno sabbatico e non lo interromperà bruscamente.