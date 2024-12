Conte crede nello Scudetto al Napoli: "Quarto posto? Non firmo per obiettivi minimi"

SSC Napoli vs Venezia

Le parole dell'allenatore del Napoli alla vigilia della partita: "Neres e Kvaratskhelia insieme? Prima o poi succederà, Politano si è allenato".

Il Napoli dopo la doppia sconfitta tra Coppa Italia e campionato contro la Lazio ha reagito nel migliore dei modi, superando Udinese e Genoa in trasferta. Domani la squadra di Antonio Conte torna allo stadio Maradona per cercare la terza vittoria consecutiva.

Davanti ci sarà il Venezia di Eusebio Di Francesco, che è riuscita a mettere in difficoltà fuori casa grandi squadre come Inter e Juventus e spera nel colpaccio.

Conte dovrà ancora fare a meno di Alessandro Buongiorno, infortunato: non mancano i dubbi di formazione, soprattutto in attacco. Di seguito le parole dell'allenatore in conferenza stampa.