Antonee Robinson verso il Liverpool grazie a... Moneyball: nel 2020 non ha superato le visite col Milan

Dal nulla di fatto col Milan a causa di problemi cardiaci alla corte del Liverpool per Antonee Robinson. Decisiva l'analisi delle sue statistiche.

Antonee Robinson, ormai, ha imparato a dimenticare il passato. Anche se il passato è stato a tratti doloroso. Perché il presente si chiama Fulham, Premier League, oltre ai Mondiali giocati nel 2022 con gli Stati Uniti. E perché il futuro potrebbe chiamarsi Liverpool.

Sì, Robinson potrebbe essere il nuovo terzino sinistro dei Reds a partire dalla prossima stagione. E per lui sarebbe una rivincita bella e buona nei confronti della sfortuna, che quattro anni fa non gli aveva consentito di arrivare a giocare in Italia.

Il riferimento, naturalmente, va al mancato trasferimento al Milan del gennaio 2020 a causa di problemi cardiaci riscontrati durante le visite mediche. Una storia dimenticata da qualcuno, non da lui. Almeno fino a oggi.