Anticipi e posticipi di Serie A dalla 21ª alla 23ª giornata: Milan-Inter il 2 febbraio alle 18, Atalanta-Napoli di sabato sera

Milan-Inter domenica 2 febbraio alle 18, Juve-Milan e Atalanta-Napoli sabato 18 gennaio, Napoli-Juve il 25 di pomeriggio.

La Lega Serie A ha ufficializzato gli anticipi e i posticipi della 21ª, 22ª e 23ª giornata di Serie A. I turni in questione si disputeranno tutti nel 2025.

Tante le gare di cartello assolutamente da non perdersi: tra queste Juventus-Milan, che si gioca sabato 18 gennaio alle ore 18, così come Atalanta-Napoli che è in programma lo stesso giorno ma alle ore 20.45. La sfida del Maradona tra Napoli e Juventus si gioca invece sabato 25 gennaio alle ore 18.

Il derby di Milano è in calendario domenica 2 febbraio 2025 sempre alle ore 18, stesso giorno ma orario diverso, ore 20.45, per Roma-Napoli. Di seguito tutti gli anticipi e i posticipi della 21ª, 22ª e 23ª giornata di Serie A: il calendario completo e la copertura televisiva.