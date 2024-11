Anticipi e posticipi di Serie A della 19ª e 20ª giornata: Roma-Lazio in notturna, tre rinvii per la Supercoppa Italiana

Il derby di Roma torna a giocarsi di sera, Torino-Juve di sabato alle 18, rinviate tre partite della 19 giornata per la Final Four della Supercoppa.

Il calendario di Serie A continua a delinearsi anche per ciò che riguarda anticipi e posticipi.

La Lega ha ufficializzato il programma completo relativo alla 19ª e alla 20ª giornata di campionato, definendo date e orari di ciascuna partita dei rispettivi turni.

Nell'ultima d'andata spicca il derby Roma-Lazio, fissato domenica 5 gennaio alle ore 20:45, che torna a giocarsi in notturna dopo essere andato in scena in orari pomeridiani nelle ultime stagioni per motivi di ordine pubblico.

Rinviate tre partite per consentire alle squadre impegnate di partecipare alla Final Four della Supercoppa Italiana: Como-Milan, Atalanta-Juventus e Inter-Bologna, spostate a metà gennaio.

Nella prima di ritorno, invece, il menù offre un'altra stracittadina: quella di Torino, prevista sabato 11 gennaio alle ore 18.

Di seguito, il quadro degli anticipi e dei posticipi riguardanti 19ª e 20ª di A.