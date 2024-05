Anticipi e posticipi della 37ª giornata di Serie A: Inter-Lazio domenica alle 18, Bologna-Juventus di lunedì

Ufficializzato il programma degli anticipi e dei posticipi della 37ª giornata di Serie A: il quadro completo del turno.

La Lega Serie A ha diramato la conformazione della trentasettesima e penultima giornata di Serie A, in programma nel weekend del 18 e 19 maggio.

Turno che si prospetta importante, non per quanto riguarda la lotta per lo Scudetto ma per tutto il resto: zona Champions League, zona europea, zona retrocessione. Tante squadre ancora in corsa, tanti obiettivi non ancora raggiunti.

Di seguito il quadro completo della trentasettesima giornata, con tanto di anticipi e posticipi, date, orari e programmazione televisiva.